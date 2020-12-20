Президент Непала распустил нижнюю палату парламента

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Непала Бидхья Деви Бхандари сегодня одобрила запрос премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли на роспуск нижней палаты парламента, сообщает агентство "Синьхуа".
"Президент утвердила рекомендацию правительства о роспуске Палаты представителей. Она также одобрила новую дату выборов", - цитирует агентство представителя офиса главы государства.
Выборы пройдут в два этапа: 30 апреля и 10 мая следующего года.
Причину этой инициативы главы правительства указывает агентство Reuters - это потеря поддержки премьер-министра в правящей Коммунистической партии Непала.-0-