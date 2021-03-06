Президент Нигерии Мухаммаду Бухари привился от COVID-19

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нигерии президент Мухаммаду Бухари сделал прививку от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в Нигерию было поставлено около 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Поставки осуществляются в рамках программы COVAX. За два года в стране планируют привить более 100 млн человек.

"С тем, чтобы показать свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины, я сделал сейчас прививку и призываю всех нигерийцев последовать моему примеру для защиты от коронавируса", – сказал Бухари. Прививку так же сделал вице-президент страны Йеми Осинбаджо.

Массовая вакцинация населения Нигерии началась 5 марта с сотрудников системы здравоохранения. Для этого используется вакцина AstraZeneca, первая партия которой в количестве 3,92 млн доз прибыла в Нигерию 2 марта.-0-