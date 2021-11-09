Президент Никарагуа заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидирующий на выборах президента Никарагуа действующий глава государства Даниэль Ортега заявил, что страны Европейского союза не должны вмешиваться во внутренние дела Никарагуа, и напомнил о том, что никарагуанцы - единственные, кто правит в этой стране, сообщает газета Barricada.

Даниэль Ортега отметил, что Европе пора понять, что "здесь, в Никарагуа, правит народ Никарагуа, а не они - европейские правительства", в подавляющем большинстве которых есть "фашистские и нацистские парламентарии". При этом глава Никарагуа напомнил, что во время Второй мировой войны многие европейские правительства были соучастниками преступных действий Гитлера.

"Мы находимся под угрозой европейских колонизаторов, они считают, что мы их колония, и они хотят диктовать, как мы должны себя вести, они хотят решать, какую демократию мы должны практиковать, они продолжают свои колониальные методы, чтобы доминировать на этих территориях, но не во благо, а чтобы подчинять и эксплуатировать их", - предупредил Даниэль Ортега.

"Вот почему столько ненависти к народам, которые борются за независимость, потому что они продолжают бороться, чтобы защитить свою независимость, свой суверенитет", - добавил он.

Даниэль Ортега также подчеркнул, что независимость, достигнутую Никарагуа и странами Центральной Америки, необходимо развивать, укреплять и расширять.

Как сообщает ТАСС, действующий президент Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах главы государства. По итогам обработки 97,74% бюллетеней он набирает более 2,05 млн голосов, что соответствует 75,92%. США и ЕС заранее поставили под сомнение результаты выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста нескольких потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.-0-