Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с США и Израилем

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений, которые были заключены с Израилем и США, сообщает РБК.

"Палестина освобождается от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля и от всех обязательств, основанных на этих договоренностях и соглашениях, в том числе в сфере безопасности", - заявил Махмуд Аббас.

При этом, как отметил Махмуд Аббас, Палестина намерена завершить процесс присоединения к международным соглашениям и конвенциям. "Мы подтверждаем нашу приверженность урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух государств с нашей готовностью принять присутствие третьей стороны на границах между ними", - добавил Махмуд Аббас.

Это заявление президент Палестины сделал на фоне того, что 17 мая Израиль утвердил состав правительства после почти года неопределенности. Согласно коалиционному соглашению партий "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на посту в течение 18 месяцев нового правительственного срока. В этот период лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц будет исполнять обязанности заместителя премьер-министра и министра обороны. Он займет премьерское кресло на вторую половину срока, тогда как Биньямин Нетаньяху перейдет на должность заместителя премьера.

После объявления коалиционного соглашения Биньямин Нетаньяху сказал, что пришло время распространить израильский суверенитет над палестинскими территориями на западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине, где расположены еврейские поселения.

В конце января президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Биньямином Нетаньяху в Белом доме предложил план урегулирования ближневосточного конфликта. Дональд Трамп выступил за создание в рамках концепции двух государств полноценного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, где США готовы открыть посольство. При этом Иерусалим будет, по замыслу американского лидера, оставаться "неделимой столицей" Израиля. Как сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, Махмуд Аббас 1 февраля заявил, что не принимает план президента США. Другие страны - члены Лиги арабских государств тоже раскритиковали эту инициативу, заявив, что она не приведет к заключению справедливого мирного соглашения.

В 2017 году палестинцы прервали дипломатические отношения с США в ответ на решение Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.-0-