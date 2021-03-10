Президент Панамы вакцинировался от коронавируса

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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Панамы Лаурентино Кортисо заявил , что получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа, сообщает ТАСС.
"Я получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в школе Белисарио Поррас. Горжусь отличной командой, которая проводит самый масштабный день вакцинации в истории", - написал глава государства в социальных сетях.
В Панаме с населением 4,2 млн человек 20 января началась кампания по вакцинации после доставки первой партии препарата американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. По данным Минздрава Панамы, общее число инфицированных в стране достигло 345 тыс. С начала пандемии в республике из-за COVID-19 умерли 5 934 человека, 332 тыс. выздоровели.-0-