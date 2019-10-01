Президент Перу подписал указ о проведении досрочных выборов в парламент

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочные выборы в Конгресс Перу пройдут 26 января 2020 года. Это установлено президентским указом о роспуске парламента, опубликованным в правительственной газете El Peruano, сообщает ТАСС.

"Президент республики постановляет провести выборы в новый Конгресс в воскресенье, 26 января 2020 года, чтобы был завершен установленный Конституцией период работы распущенного парламента", - говорится в документе.

Согласно указу, парламент был распущен, так как "он отказался выразить доверие двум составам Совета министров избранного правительства за период своей работы (2016-2021)".-0-