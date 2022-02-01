Президент Перу рассказал о смене состава правительства страны

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Перу Педро Кастильо сообщил, что принял решение обновить состав Совета министров республики. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Как я всегда заявлял в своих выступлениях, кабинет министров постоянно оценивается. По этой причине я решил обновить его и сформировать новую команду. Я благодарю за поддержку председателя Совмина Мирту Васкес и министров. Мы и дальше будем идти по пути развития на благо страны", - сообщил глава государства в Twitter.-0-