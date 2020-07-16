Президент Перу сменил правительство

Президент Перу Мартин Вискарра. Фото Reuters
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Перу Мартин Вискарра на церемонии инаугурации нового главы совета министров Педро Катериано сменил кабинет министров, передает Синхуа.
Мартин Вискарра главными задачами нового кабинета назвал борьбу с эпидемией коронавируса и ускорение восстановления национальной экономики. Он призвал всех членов кабинета министров удвоить усилия, содействовать росту экономики и созданию большего числа возможностей для народа Перу в области инвестирования и трудоустройства.
Новым главой МИД стал Марио Лопес Чаварри, министром здравоохранения -- Пилар Массетти Солер, министром энергетики и горной промышленности -- Рафаэль Белаундэ.
Власти страны пока не назвали конкретные причины реорганизации кабинета.-0-