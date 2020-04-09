Президент Польши поддержал идею проведения выборов по почте

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда считает идею проведения выборов главы государства 10 мая по почте одним из возможных выходов в условиях эпидемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире Польского радио, сообщает ТАСС.

"Выборы должны состояться 10 мая", - сказал Анджей Дуда, подчеркнув, что такое решение было принято в соответствии с Конституцией спикером Сейма. По его словам, на первом месте жизнь и здоровье граждан, но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов.

"Единственный путь - создать условия для безопасного проведения выборов", - считает глава Польши. "Почтовое голосование - это то, что можно сделать", - отметил он. "Если выборы пройдут по почте с соблюдением всех положений закона, то я за, но они должны проводиться так, чтобы безопасность граждан была гарантирована", - подчеркнул Анджей Дуда.

В правящей партии Польши "Закон и справедливость" (ЗиС) и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно Конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.

Ранее нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла предложенный ЗиС проект о дистанционном голосовании. Его авторы заявили, что почтовое

голосование - необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии COVID-19 в стране. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов.-0-

Сейм Польши принял поправку, позволяющую голосовать на выборах президента по почте По мнению авторов проекта, возможность проголосовать посредством почты – это необходимая мера, которая должна помочь обезопасить избирателей в период пандемии. Также это позволит провести президентские выборы 10 мая, а не переносить их на более поздний срок.