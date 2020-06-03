Президент Польши подписал новый закон о выборах

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон о выборах главы государства, который дает возможность провести голосование по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте. Об этом 2 июня сообщил в Twitter его пресс-секретарь Блажей Спыхальский, передает ТАСС.

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы, но из-за пандемии и политических противоречий голосование не состоялось. Теперь спикер Сейма должна объявить новую дату выборов.

По законам Республики Польша, выборы могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. 6 августа завершается срок полномочий Дуды. Для выполнения всех установленных в Избирательном кодексе Польши процедур голосование должно состояться до 28 июня.-0-