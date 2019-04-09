Президент Польши призвал учителей прекратить забастовку на время школьных экзаменов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда призвал учителей, которые с 8 апреля проводят общенациональную забастовку, приостановить протесты на время предстоящих экзаменов, сообщает
"В среду, 10 апреля, начинаются экзамены в гимназиях. Дети переживают, родители также очень взволнованы. Я призываю учителей к пониманию, потому что это очень важно. Я прошу всех учителей и моих соотечественников о том, чтобы молодежь могла спокойно сдать экзамены. Потом мы продолжим дискуссию", - обратился к протестующим учителям президент Польши.
Анджей Дуда также призвал бастующих выдвигать такие требования, которые можно было бы реализовать.
Как сообщалось, 7 апреля состоялись переговоры между правительством и тремя польскими профсоюзами, которые потребовали улучшения условий труда для учителей. В результате удалось достигнуть соглашения лишь с одним из трех профсоюзов.
8 апреля учителя начали забастовки в Варшаве, Гданьске, Жешуве, Катовице, Ольштыне, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.
По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.-0-
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