Президент Польши призвал учителей прекратить забастовку на время школьных экзаменов

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Анджей Дуда призвал учителей, которые с 8 апреля проводят общенациональную забастовку, приостановить протесты на время предстоящих экзаменов, сообщает "Радио Польша" .

"В среду, 10 апреля, начинаются экзамены в гимназиях. Дети переживают, родители также очень взволнованы. Я призываю учителей к пониманию, потому что это очень важно. Я прошу всех учителей и моих соотечественников о том, чтобы молодежь могла спокойно сдать экзамены. Потом мы продолжим дискуссию", - обратился к протестующим учителям президент Польши.

Анджей Дуда также призвал бастующих выдвигать такие требования, которые можно было бы реализовать.

Как сообщалось, 7 апреля состоялись переговоры между правительством и тремя польскими профсоюзами, которые потребовали улучшения условий труда для учителей. В результате удалось достигнуть соглашения лишь с одним из трех профсоюзов.

8 апреля учителя начали забастовки в Варшаве, Гданьске, Жешуве, Катовице, Ольштыне, Щецине, Познани, Вроцлаве, Радоме, Белостоке и других крупных польских городах.

По данным Министерства национального образования Польши, к забастовке присоединилась каждая вторая школа.-0-