Президент Португалии заразился коронавирусом

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заразился коронавирусом. Об этом сообщили на сайте главы Португалии 11 января.

Как говорится в сообщении пресс-службы португальского лидера, "в 21.40 (00.40 по московскому времени) ПЦР-тест дал положительный результат".

Заболевание проходит бессимптомно. Глава государства самоизолировался. Все запланированные на ближайшее время мероприятия с его участием были отменены.

На этой неделе должны были состояться крупные дебаты, так как Марселу Ребелу ди Соуза баллотируется во второй раз на пост президента страны. Выборы запланированы на 24 января.-0-