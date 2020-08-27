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27 августа 2020, 10:22

Президент Республики Корея сравнил забастовку врачей с дезертирством на поле боя

Мун Чжэ Ин. Фото ТАСС
Мун Чжэ Ин. Фото ТАСС
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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пообещал жестко отреагировать на забастовку медицинских работников, проходящую в стране на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом Мун Чжэ Ин заявил в Сеуле, сообщает ТАСС.

"Отказ медиков работать в ситуации крупнейшей пандемии равносилен бегству солдат во время сражения", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Президент Республики Корея выразил надежду на скорейшее возвращение врачей к работе, одновременно подтвердив намерение в рамках закона жестко отреагировать на действия медицинских кругов.

26 августа правительство вынесло постановление, в соответствии с которым медики, работающие в клинических больницах, обязаны вернуться к исполнению своих обязанностей.

Ранее правительству удалось договориться с Корейской медицинской ассоциацией о решении споров путем диалога после окончания кризиса вокруг пандемии COVID-19. Однако в связи с тем, что Корейская ассоциация интернов и ординаторов решила продолжить забастовку, медицинская ассоциация изменила позицию о возвращении к работе. Это привело к сокращению количества хирургических операций, был зарегистрирован первый случай смерти по причине того, что пациент из-за забастовки врачей не смог получить медицинскую помощь.

Южнокорейские медики выступают против реформы здравоохранения, предложенной правительством. Она предусматривает повышение квоты на прием в медицинские учебные заведения. Бастующие опасаются, что увеличение количества врачей приведет к усилению конкуренции и снижению их доходов.

При этом 27 августа число заразившихся COVID-19 в Республике Корея впервые с начала марта превысило 400, большинство новых случаев зафиксировано в столичном регионе. Общее число зараженных составляет 18,7 тыс., с момента вспышки скончались 313 человек.-0-

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