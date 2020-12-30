Президент РФ подписал закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранное финансирование массовых акций и обязывает организаторов отчитываться об источниках средств на проведение публичных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Закон запрещает проводить публичные мероприятия за счет средств иностранных государств, организаций, граждан и лиц без гражданства, а также НКО-иноагентов, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей и юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до дня перечисления денежных средств или иного имущества. Также массовые акции не смогут финансировать незарегистрированные общественные объединения и физлица-иноагенты.

Документ определяет порядок сбора средств для подготовки и проведения публичного мероприятия, расходования полученных в этих целях пожертвований. В частности, он обязывает организатора акции при подаче документов перед ее проведением указывать счет, на который должны поступать средства.

Согласно закону, отчитываться о расходовании собранных для проведения митинга средств нужно будет только в том случае, если число его участников превышает 500 человек.-0-