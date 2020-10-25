Президент Сербии заявил, что не остановит экономику из-за роста заболевших COVID-19

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановки экономики в Сербии не будет, несмотря на резкий рост числа инфицированных коронавирусом в последние дни. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам, сообщает ТАСС.

"Сегодня у нас один из самых тяжелых дней, число инфицированных будет между 600 и 700. В ближайшие дни число инфицированных превысит 800, 900 и 1 тыс.", - отметил он. "Мы не можем закрыть экономику в этот момент, я готов к принятию тяжелых решений", - заявил президент.

Вучич призвал граждан к сознательности и осторожности, напомнив об экономических трудностях и больших расходах страны на здравоохранение.

Согласно последним данным от 24 октября, число заразившихся в Сербии увеличилось за сутки на 757, что стало рекордом с начала эпидемии в стране, и достигло 38 872. Днем ранее министерство проинформировало о 579 заразившихся. С начала пандемии в Сербии умерли 789 инфицированных.

Сербские медики не исключают введения в стране режима чрезвычайного положения. Всего с начала пандемии в Сербии провели свыше 1,278 млн тестов на коронавирус. Средний возраст заразившихся составляет от 30 до 50 лет.

Вместе с тем в Италии вводятся дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте. С 26 октября до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, игровые залы, кинотеатры и театры, спа- и термальные центры. Кроме того, прекращается работа всех точек общепита - баров, ресторанов, кафе - после 18.00 по местному времени. Распоряжение премьера также содержит рекомендацию сократить до необходимого минимума любые передвижения граждан.-0-