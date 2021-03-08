Президент Сирии Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма аль-Асад заразились коронавирусом, это показал результат теста ПЦР, сообщает РБК со ссылкой на канцелярию президента.

Они чувствуют себя хорошо и ушли на самоизоляцию, добавили в Дамаске. В ближайшие две-три недели Асад и его супруга будут работать из дома.

"Президент Асад и госпожа Асма желают сирийцам и всем народам мира безопасности от этого вируса и благополучия и призывают сирийцев и впредь в максимально возможной степени соблюдать меры предосторожности и меры профилактики", - говорится в заявлении.-0-