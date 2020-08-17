Президент США настаивает на открытии школ, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID-19

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп вновь призвал возобновить работу школ, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 во всей стране. Об этом сообщает Синьхуа.

"Мы должны открыть наши школы и предприятия", - заявил Дональд Трамп. "У детей часто наблюдается умеренная симптоматика, осложнения случаются крайне редко", - цитирует слова американского президента газета The Guardian.

Темпы распространения COVID-19 в США остаются одними из самых высоких в мире. По последним данным, в стране зарегистрировано 5,421 млн заболевших - примерно четверть от общего количества случаев во всем мире - и 170 тыс. летальных исходов. Несмотря на это, президент США продолжает настаивать на возобновлении работы школ и предприятий. Он убежден, что дети пострадают, если не вернутся к очным занятиям. Открытие школ рассматривается как важный шаг на пути возобновления экономики США в рамках кампании по переизбранию нынешнего президента.-0-