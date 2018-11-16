Президент Таджикистана запустил первый агрегат Рогунской ГЭС

16 ноября, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 ноября принял участие в запуске первого агрегата Рогунской ГЭС. Лидер страны нажал на красную кнопку, а после поставил на агрегат монету на ребро. Она не упала, это свидетельствовало, что агрегат работает без вибраций и соответствует всем требованиям.

Для участия в церемонии были приглашены высокопоставленные гости, представители дипмиссий и международных организаций из Беларуси, России, Италия, Индии, Пакистана, Афганистана, Украины, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и др. Событие освещали журналисты более чем 200 местных и зарубежных СМИ.

Строительство Рогунской ГЭС было начато еще в 1976 году и после распада СССР надолго прервалось. В 2016 году строительсто станции возобновилось.

Сообщается, что запущенный гидроагрегат является временным. Его мощность 390 МВт, а поначалу она составит всего 100 МВт. Впоследствии его заменят на постоянный - мощностью 600 МВт. Всего будет установлено шесть таких гидроагрегатов. Полное завершение работы в этом направлении запланировано на август 2021 года, после чего Рогунская ГЭС станет самой крупной гидроэлектростанцией региона с суммарной проектной мощностью в 3600 МВт.

Кроме того, 17 ноября в честь этого события по всей стране пройдут массовые гулянья. В Душанбе будет дано театрализованное представление, посвященное сдаче в эксплуатацию первого агрегата гидроэлектростанции, а затем состоится праздничный фейерверк.-0-