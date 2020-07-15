Президент Туниса попросил премьер-министра подать в отставку

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туниса Каис Саид обратился с официальной просьбой к премьер-министру страны Элиасу Фахфаху подать в отставку. Об этом сегодня сообщила радиостанция Mosaique FM.

Сегодня глава государства принял в своей резиденции Элиаса Фахфаха и спикера парламента Рашида аль-Ганнуши. Как пишет ТАСС, такое предложение поступило на фоне глубокого кризиса между парламентом и правительством страны. Некоторое время назад несколько политических блоков Ассамблеи народных представителей (парламента) Туниса приняли решение поставить в парламенте на голосование вопрос о недоверии кабинету Фахфаха.

Правительство Фахфаха, начавшее работу в феврале, является 11-м по счету с революции 2011 года.-0-