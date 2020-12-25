Президент Туниса продлил режим ЧП на полгода

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туниса Каис Саид подписал сегодня указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории страны на шесть месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства в Twitter.

"Президент принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории Туниса на шесть месяцев - с 26 декабря текущего года до 23 июня 2021-го", - говорится в сообщении.

Режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в центре столицы недалеко от зданий Министерства внутренних дел и Министерства туризма был совершен теракт. В результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Действие режима ЧП, изначально введенного на 30 дней, постоянно продлевалось, последний раз - 25 ноября на один месяц.-0-