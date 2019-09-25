Президент Туркменистана предложил создать двухпалатный парламент

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на заседании Халк Маслахаты (высшего представительного органа) с инициативой перехода на двухпалатную систему парламента, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана .

Глава страны предложил объединить Халк Маслахаты и Меджлис (орган законодательной власти) в систему органов представительной и законодательной власти. По мнению Гурбангулы Бердымухамедова, переход на качественно новую, двухпалатную систему позволит представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике. Это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ.

Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о создании конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в Основной Закон Туркменистана. Предложения комиссии о формировании двухпалатного парламента президент рекомендовал представить на следующем заседании Халк Маслахаты в 2020 году.

Согласно Конституции, парламент Туркменистана - представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Халк Маслахаты - высший представительный орган, работающий в соответствии с конституцией и представляющий интересы народа республики, сообщает ТАСС. Он был образован в октябре 2017 года и заменил Совет старейшин. В его состав входят президент, глава Верховного суда, председатель и депутаты Меджлиса, члены Кабмина, генпрокурор, секретарь Госсовета безопасности, главы народных советов областей страны, а также представители общественности, которых избирают региональные советы. Председатель Халк Маслахаты, которым является президент страны, может пригласить на заседание тех, кто внес весомый вклад в общественную жизнь или развитие экономики государства.-0-