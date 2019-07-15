Президент Украины инициировал обновление дипкорпуса

15 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса страны, сообщается на странице Офиса президента в Facebook.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - говорится в сообщении.

Соответствующие указы главы украинского государства будут опубликованы в ближайшее время.-0-