Президент Украины подписал указ, позволяющий призывать в армию с 18 лет

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году, которым предусмотрена возможность призыва в армию с 18 лет, сообщает УКРИНФОРМ.

Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Как пояснил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, призыв на срочную службу 18- и 19-летних юношей будет проходить только по их желанию. Принудительного призыва юношей в возрасте до 20 лет не будет.

Также он добавил, что Минобороны получает "немало обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация - рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни".

Ранее в Украине призыву на срочную военную службу подлежали годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым до дня отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.-0-