Президент Узбекистана подписал закон об использовании атомной энергии в мирных целях

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал принятый и одобренный нижней и верхней палатами Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана закон об использовании атомной энергии в мирных целях, сообщило интернет-издание UzReport.news .

"Закон закрепляет основные понятия атомной энергетики, определяет принципы использования атомной энергии, такие как законность, безопасность, приоритет охраны жизни и здоровья граждан, окружающей среды, независимость деятельности органов государственного регулирования безопасности использования атомной энергии, открытость и гласность, добросовестность выполнения международных обязательств, предусматриваются объекты ее использования - ядерные установки, пункты хранения, ядерные материалы, ядерное топливо, тепловыделяющие сборки ядерных реакторов, отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы", - говорится в сообщении.

Документ также определяет основные направления государственной политики в области использования атомной энергии развитие национальной ядерной инфраструктуры, сооружение ядерных установок и пунктов хранения, обеспечение охраны окружающей среды и защиты населения при использовании атомной энергии, организация безопасного ядерного топливного цикла, обеспечение долгосрочного развития атомной энергетики. Закон запрещает производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

Осенью 2018 года премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. В соответствии с этим документом в Узбекистане планируется построить АЭС из двух энергоблоков ВВЭП-1200 поколения "3+" мощностью 1200 МВт каждый. Ожидается, что контракт на возведение АЭС будет заключен до конца текущего года, а строительные работы начнутся в 2022 году.-0-