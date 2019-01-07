Президент Всемирного банка уходит в отставку

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Всемирного банка Джим Ён Ким с 1 февраля 2019 года уйдет в отставку. Обязанности главы банка возьмет на себя исполнительный директор Кристалина Георгиева. Такая информация содержится в пресс-релизе международной финансовой организации.
Джим Ён Ким занимает должность Президента Всемирного банка более шести лет. Срок его полномочий истекал в 2022 году. Таким образом, глава банка покидает свой пост досрочно.
Как говорится в пресс-релизе банка, Джим Ён Ким объявил, что присоединится к частной компании и займется инфраструктурой в развивающихся странах. Детали новой должности будут объявлены в ближайшее время.-0-
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