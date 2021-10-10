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10 октября 2021, 15:22

Президента Чехии госпитализировали

Милош Земан. Фото EPA-EFE
Милош Земан. Фото EPA-EFE

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии, цитирует сайт газеты Pravo ТАСС.

В пражский госпиталь Земан направился из своей загородной резиденции в местечке Ланы после состоявшейся там встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших накануне в республике парламентских выборов.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в своем Twitter госпитализацию Земана. "Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге", - отметил он.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.-0-

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