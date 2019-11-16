Президента Сербии госпитализировали

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован вечером 15 ноября из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сербского лидера.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия оповещает общественность, что президент Александр Вучич 15 ноября поздно вечером принят в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за кардиоваскулярных проблем", - говорится в сообщении.

Сведений о состоянии здоровья 49-летнего сербского лидера пока нет. Однако министр обороны Сербии Александр Вулин в эфире сербского телеканала TV Pink выразил уверенность, что с президентом все будет хорошо. По его словам, Александр Вучич очень много работает на благо страны, не бережет себя и не слушает советов врачей. Александр Вулин также уверен, что Вучич выйдет на работу раньше, чем разрешат врачи.-0-