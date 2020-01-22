Президентом Греции впервые станет женщина

Екатерина Сакелларопулу. Фото ekathimerini.com

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Греции избрал сегодня Екатерину Сакелларопулу президентом страны. Об этом сообщает греческая газета Ekathimerini. 63-летняя Екатерина Сакелларопулу получила поддержку 261 депутата из 300. За нее проголосовали в частности представители правящей партии "Новая демократия", оппозиционной Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА и левоцентристского альянса "Движение перемен" (КИНАЛ). Кандидатуру Екатерины Сакелларопулу выдвинул премьер-министр Кириакос Мицотакис, до последнего времени она была председателем Государственного совета - Верховного административного суда Греции. Екатерина Сакелларопулу будет занимать пост президента Греции в течение 5 лет, начиная с 13 марта, когда истечет срок полномочий действующего главы государства Прокописа Павлопулоса. Ожидается, что спикер Палаты представителей Греции Костас Тасулас сегодня в 13.00 по местному времени официально объявит итоги голосования. Как сообщает ТАСС, согласно Конституции 1975 года (с последующими поправками), Греция является парламентской республикой. Глава государства - президент, который выполняет в основном церемониальные функции, основная власть принадлежит премьер-министру. Президент представляет страну на международной арене, подписывает договоры, назначает премьер-министра, принимает дипломатических представителей. Глава государства может отправить закон на доработку парламенту, однако если абсолютное большинство депутатов проголосует за документ, президент должен его подписать. По согласованию с парламентом президент может объявить чрезвычайное положение.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!