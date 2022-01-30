Президентом Италии на второй срок переизбран Серджо Маттарелла

Роберто Фико. Фото ilcittadinomb.it
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе восьмого тура голосования на совместном заседании обеих палат парламента республики, сообщает ТАСС.
Результаты голосования объявил в субботу вечером председатель нижней палаты парламента Италии Роберто Фико, подводя итоги подсчета бюллетеней, который транслировался на парламентском сайте.
Для избрания президентом достаточно было набрать абсолютное большинство (более 50%), т. е. 505 голосов. За Маттареллу, который завершает свой первый семилетний мандат, проголосовали 759 участников выборов из числа парламентариев и представителей областей.-0-