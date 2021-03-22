Президентом Лаоса избран Тхонглун Сисулит

Тхонглун Сисулит. Фото kremlin.ru
22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первой сессии Национального собрания Лаоса 9-го созыва 22 марта генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит избран новым президентом страны на смену Буннянге Ворачите. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
До настоящего времени 75-летний Тхонглун Сисулит занимал пост премьер-министра Лаоса.
Как сообщает ТАСС, вместе с президентом утверждены кандидатуры двух вице-президентов и нового главы правительства. Вице-президентами стали Пани Ятхоту, возглавлявшая Нацсобрание 8-го созыва, и Бунтхоонг Читмани, занимавший этот пост ранее. Правительство возглавил Пханкхам Випхаван, который до этого был вице-президентом.-0-