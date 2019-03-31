Президентом Словакии впервые избрана женщина

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ Заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" адвокат Зузана Чапутова победила во втором туре президентских выборов в Словакии. Впервые в истории этой страны на пост главы государства избрана женщина, сообщает ТАСС.
За Зузану Чапутову проголосовали 58,4% избирателей. За ее соперника, заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича свои голоса отдали 41,6% избирателей.
В голосовании могли принять участие 4,45 млн человек, явка составила 41,8%.
Зузана Чапутова станет пятым президентом Словакии. Действующий глава государства Андрей Киска передаст ей полномочия 15 июня.-0-
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