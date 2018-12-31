Президентская избирательная кампания стартовала в Украине

31 декабря, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. Сегодня в Украине начался процесс очередных выборов президента страны.
Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК Украины продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Обращения об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта.
Проведение предвыборной агитации начнется на следующий день после дня регистрации кандидата на пост президента и закончится в 00.00 29 марта. Образование окружных избирательных комиссии продлится до 18 февраля, участковых избирательных комиссий - до 12 марта.
Выборы президента пройдут 31 марта 2019 года с 8.00 до 20.00. Результаты голосования ЦИК должна установить до 10 апреля.
Не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов новоизбранный президент вступит в должность.
Кроме того, согласно требованиям законодательства очередные выборы парламента должны состояться в конце октября следующего года.-0-
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