Президентская избирательная кампания в Украине стартует 31 декабря

27 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. ЦИК Украины объявил о начале с 31 декабря процесса очередных выборов президента.

Выдвижение кандидатов политическими партиями или путем самовыдвижения на пост главы государства и представление кандидатами документов в ЦИК Украины продлится с 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года. Обращения об отказе от баллотирования Центризбирком будет принимать до 7 марта.

Проведение предвыборной агитации начинается на следующий день после дня регистрации кандидата на пост президента и заканчивается 29 марта. Образование окружных избирательных комиссий продлится до 18 февраля, участковых избирательных комиссий - до 12 марта.

Голосование на выборах президента Украины пройдет 31 марта 2019 года с 8.00 до 20.00. Результаты голосования ЦИК Украины должен установить до 10 апреля. Не позднее чем через 30 дней после объявления официальных результатов новоизбранный президент должен вступить в должность.

Кроме того, согласно требованиям законодательства очередные выборы парламента Украины должны состояться в конце октября следующего года.-0-