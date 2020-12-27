27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские и парламентские выборы проходят в Нигере, сообщает AFP.

На пост главы государства претендуют 30 кандидатов. Фаворитом гонки считается Мохамед Базум, которого называют правой рукой действующего президента Махамаду Иссуфу. 60-летний бывший министр внутренних дел нацелен на победу в первом туре.

Мохамед Базум пообещал сосредоточить внимание на безопасности и образовании, особенно для молодых девушек.

Нигер с населением около 23 млн человек является одной из беднейших стран в мире, а также одной из наиболее пострадавших от изменения климата.-0-