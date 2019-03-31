Президентские выборы проходят в Украине

31 марта, Минск /БЕЛТА - Укринформ/. Президентские выборы проходят сегодня в Украине. Голосование стартовало в 8.00. Избирательные участки будут открыты до 20.00.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также более 29,8 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.

Ориентировочное количество избирателей превышает 29,7 млн граждан.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост главы государства, однако со временем пять из них отказались от баллотирования. Таким образом, в предвыборной гонке участвуют 39 человек. Для победы кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.-0-