Президентские выборы в Аргентине выигрывает Альберто Фернандес

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альберто Фернандес, представитель левоцентристской коалиции, выигрывает президентские выборы, которые состоялись в Аргентине 27 октября, сообщает BBC .

По итогам обработки более 90% бюллетеней Альберто Фернандес набрал 47,79% голосов. У его главного соперника, действующего Президента Аргентины Маурисио Макри - 40,71%.

Для победы в первом туре кандидату на президентских выборах в Аргентине требуется не менее 45% голосов. На пост главы государства претендовали шесть человек.-0-