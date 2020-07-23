Президентские выборы в Боливии перенесены на 18 октября

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии вновь перенес президентские и парламентские выборы из-за пандемии коронавируса и назначил их на 18 октября. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Сальвадора Ромеро, председателя инстанции, выполняющей функции Центризбиркома.

"ВИС решил назначить всеобщие выборы на воскресенье, 18 октября 2020 года", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Ромеро, в случае необходимости второй тур выборов пройдет 29 ноября. "Вступление в должность состоится в декабре этого года", - добавил он.

Досрочные президентские выборы, созванные после отставки Эво Моралеса с поста главы государства на фоне протестов в ноябре прошлого года, изначально планировалось провести 3 мая. Однако из-за пандемии было решено перенести голосование на более поздний срок. 1 мая парламент Боливии издал закон о проведении выборов президента до 3 августа, однако и. о. президента Жанин Аньес и часть ее сторонников продолжали настаивать на необходимости еще раз отложить голосование.

В начале июня ВИС предложил провести выборы 6 сентября. Парламент одобрил закон, а Аньес подписала. Группа ученых, консультирующая правительство, также рекомендовала ВИС перенести выборы из-за коронавируса.-0-