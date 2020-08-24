Президентские выборы в Иране пройдут 18 июня 2021 года

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы президента Ирана состоятся 18 июня 2021 года. Об этом заявил сегодня заместитель министра внутренних дел Ирана и глава избирательной комиссии страны Джамал Орф, сообщает иранское информационное агентство "Мехр".

Как рассказал Джамал Орф, МВД страны предложило две разные даты проведения выборов. В итоге Совет стражей конституции Ирана назначил выборы на 18 июня 2021 года.

Чиновник отметил, что президентские выборы в Иране могут быть проведены в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией голосование может быть организовано в течение нескольких дней, однако для этого в правила электоральной кампании необходимо будет внести соответствующие изменения.-0-