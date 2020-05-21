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21 мая, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября. Предложение главы государства одобрил 21 мая законодательный форум.
Решение было разработано в соответствии со ст.78 Конституции Республики Молдова и ст.109 Кодекса о выборах.
Срок полномочий действующего президента Игоря Додона истекает 23 декабря 2020 года.
В соответствии с законодательством, парламент вправе своим решением назначать дату выборов президента Республики Молдова не менее чем за 60 дней до дня выборов. Решение, принятое на заседании 21 мая, вступит в силу 15 августа 2020 года.-0-