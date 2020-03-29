ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 29 марта 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:56 Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране В мире
14:14 Фотоработы Бенедикта Тышкевича представят на выставке в Минске Афиша
13:22 Президентские выборы в Польше могут перенести В мире
12:45 Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий В мире
12:21 Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 марта Общество
11:42 Рошаль: паника вокруг коронавируса раздута, это просто мировая шизофрения В мире
11:11 "Беларусь 24" начнет вещание в Азиатско-Тихоокеанском регионе Общество
10:38 В Беларуси усовершенствуют систему прослеживаемости сельхозживотных и продуктов Экономика
09:49 Трамп не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк В мире
09:27 Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19 В мире
09:19 ДОСЬЕ: К 120-летию классика белорусского кинематографа Владимира Корш-Саблина Культура
09:07 Женский футбольный сезон сегодня стартует матчем за Суперкубок Спорт
01:08 КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря В мире
00:43 В Украине подтвердили 356 случаев коронавируса В мире
00:12 ПВО Саудовской Аравии перехватила две ракеты в небе над Эр-Риядом В мире
28.03.20
28.03.20 23:29 Сотни людей будут эвакуированы с круизного судна у берегов Панамы из-за коронавируса В мире
28.03.20 22:42 Волейболистки "Минчанки" заняли 10-е место в российской суперлиге, закончившейся досрочно Спорт
28.03.20 22:22 Операторы нефтепроводных систем в США призывают сократить добычу нефти В мире
28.03.20 21:37 Хоккеисты "Шахтера" одержали волевую победу над "Юностью" и сравняли счет в финальной серии Кубка Президента Спорт
28.03.20 21:13 Хоккейная команда Минской области стала вторым финалистом любительского турнира Спорт
28.03.20 21:01 Футболисты "Шахтера" обыграли "Городею" в матче чемпионата Беларуси Спорт
28.03.20 20:19 Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования трех ТЦ в Минске и Минском районе Происшествия
28.03.20 19:54 В США от коронавируса умер подросток, которому отказали в медпомощи из-за отсутствия страховки В мире
28.03.20 19:06 Футболисты "Минска" победили "Динамо" в столичном дерби чемпионата Беларуси Спорт
28.03.20 18:45 В Испании за сутки от коронавируса умерли 832 человека В мире
28.03.20 18:03 Спектакль Купаловского театра "Паўлінка" посмотрели онлайн около 20 тыс. зрителей Культура
28.03.20 17:59 МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину Общество
28.03.20 17:37 Россия временно закроет госграницу В мире
28.03.20 17:19 РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок Регионы
28.03.20 17:04 БАТЭ проиграл второй матч подряд на старте чемпионата Беларуси, уступив на выезде "Славии" Спорт
Все новости
Все новости
В мире
29 марта 2020, 13:22

Президентские выборы в Польше могут перенести

Анджей Дуда. Фото PAP/Radek Pietruszka via Polskie Radio
Анджей Дуда. Фото PAP/Radek Pietruszka via Polskie Radio
Новости темы "Распространение коронавируса"
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Рошаль: паника вокруг коронавируса раздута, это просто мировая шизофрения

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за распространения нового коронавируса президент Польши Анджей Дуда не исключил возможности переноса на более поздний срок назначенных на май очередных выборов главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на tvp.pl.

"Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца, - сказал Анджей Дуда в эфире польского телевидения. - Если произойдет так, что эпидемия будет бушевать и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые действуют на данный момент, то я думаю, что эти сроки выборов не удастся сохранить".

Первый тур президентских выборов в Польше должен состояться 10 мая. Из-за распространения нового коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и согласно опросам более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

Число зараженных коронавирусом в Польше достигло 1717, 19 человек умерли. Для противодействия распространению инфекции власти страны ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться группами более двух человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус выборы голосование Польша эпидемия
Новости рубрики В мире
Фото Синьхуа - БЕЛТА Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Кшиштоф Пендерецкий. Фото belcanto.ru Умер композитор Кшиштоф Пендерецкий
Леонид Рошаль. Фото РИА Новости Рошаль: паника вокруг коронавируса раздута, это просто мировая шизофрения
Фото Синьхуа - БЕЛТА Трамп не будет вводить карантин в штате Нью-Йорк
Фото Синьхуа - БЕЛТА Более 2 тыс. человек умерли в США из-за COVID-19
Фото koreadaily.com КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Главное
Александр Лукашенко во время посещения предприятия Об экономике, строительстве, коронавирусе и поддержке людей - о чем говорил Лукашенко на "Белгипсе"
Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Акция "Неделя леса" позволяет каждому внести свой вклад в лесное богатство страны - Кунцевич
РЕПОРТАЖ: Прямиком из леса: как в Могилевской области делают березовый сок
Топ-новости
МИД создал на сайте раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на родину
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Соцработникам поступило более 1,7 тыс. заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости
В Беларуси стартовала экологическая кампания "Обустроим малую родину"
Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
Зарплата, подключение электричества, земельные вопросы - Турчин провел прямую телефонную линию
Хоккеисты "Шахтера" одержали волевую победу над "Юностью" и сравняли счет в финальной серии Кубка Президента
США выделят Беларуси $1,3 млн для борьбы с COVID-19
Адвокатов ориентируют на дистанционное консультирование клиентов
Россия временно закроет госграницу
Принятые меры позволили не допустить пикообразного роста числа пациентов с COVID-19 - Минздрав
Президентские выборы в Польше могут перенести
БАТЭ проиграл второй матч подряд на старте чемпионата Беларуси, уступив на выезде "Славии"
Минздрав опубликовал перечень стран, после посещения которых нужно находиться в самоизоляции 14 дней
Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.