Президентские выборы в Польше могут перенести

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за распространения нового коронавируса президент Польши Анджей Дуда не исключил возможности переноса на более поздний срок назначенных на май очередных выборов главы государства, сообщает ТАСС со ссылкой на tvp.pl.

"Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца, - сказал Анджей Дуда в эфире польского телевидения. - Если произойдет так, что эпидемия будет бушевать и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые действуют на данный момент, то я думаю, что эти сроки выборов не удастся сохранить".

Первый тур президентских выборов в Польше должен состояться 10 мая. Из-за распространения нового коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и согласно опросам более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

Число зараженных коронавирусом в Польше достигло 1717, 19 человек умерли. Для противодействия распространению инфекции власти страны ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям республики запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться группами более двух человек.-0-