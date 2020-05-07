Президентские выборы в Польше перенесли

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского, а также его партнера по коалиции, лидера политического объединения "Соглашение" Ярослава Говина.

"Спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок", - сказано в заявлении, распространенном Польским агентством печати. Выборы планируют проводить при помощи почты: предполагается, что соответствующий закон будет поддержан всеми представителями коалиции.

Из-за распространения коронавируса избирательная кампания в Польше почти два месяца была фактически заморожена. Многие политики и жители считали необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. Но в правящей партии Польши "Закон и справедливость" и правительстве ранее утверждали, что для переноса выборов на несколько месяцев нет никаких оснований.

Сейм 6 апреля принял предложенный законопроект о дистанционном голосовании, которое проводилось бы Польской почтой. Сенат отклонил законопроект, но у Сейма все равно осталась возможность его утвердить большинством голосов. Партия "Закон и справедливость" этим большинством располагает, но только в коалиции с объединением "Соглашение", которое намеревалось голосовать против. Сейчас же Ярослав Говин обязался поддержать инициативу Ярослава Качиньского при условии внесения ряда обновлений.-0-