Президентские выборы в Польше пройдут 28 июня

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентские выборы пройдут в Польше 28 июня. Об этом заявила на брифинге спикер Сейма (нижней палаты парламента) Эльжбета Витек, сообщается в Twitter Польского радио 24.

"Назначаю выборы президента на воскресенье, 28 июня 2020 года", - сказала она. По словам Эльжбеты Витек, Государственная избирательная комиссия Польши поддержала этот план проведения выборов.

Именно спикер сейма, согласно конституции Польши, назначает дату проведения выборов президента. После заявления Эльжбеты Витек и объявления даты выборов в Польше началась избирательная кампания.

Президент Польши Анджей Дуда 2 июня подписал новый закон о выборах главы государства, который дает возможность провести голосование по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и по почте. Очередные президентские выборы должны были состояться в Польше 10 мая, но из-за пандемии и политических противоречий голосование было решено перенести.-0-