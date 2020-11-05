Президентские выборы в Уганде состоятся 14 января 2021 года

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избирательная комиссия Уганды объявила, что предстоящие президентские выборы состоятся 14 января 2021 года. Об этом сообщает Синьхуа.
В заявлении избиркома говорится, что предвыборная кампания будет проходить с 9 ноября 2020 года до 12 января 2021-го.
Ранее избирком Уганды объявил, что в президентской гонке примут участие пять кандидатов от политических партий и шесть независимых кандидатов. В их число вошли действующий президент страны Йовери Мусевени, единственный кандидат-женщина Нэнси Линду Калембе и бывший министр безопасности Генри Тумукунде.
Председатель избирательной комиссии Саймон Бьябакама призвал кандидатов соблюдать противоэпидемические правила во время предвыборной кампании, чтобы обеспечить безопасность граждан.-0-