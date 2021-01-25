Президентские выборы в Узбекистане могут состояться на два месяца раньше

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательная палата парламента Узбекистана рассмотрела и утвердила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым очередные выборы президента республики могут пройти не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, как ожидалось, а на два месяца раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

"В соответствии с действующим законодательством, выборы президента, выборы в законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) и местные представительные органы проводятся соответственно в первое воскресенье третьей декады декабря в год истечения их конституционного срока. Это приводит к затягиванию проведения послевыборных политических мероприятий, в частности, принятию государственной программы и других. В связи с этим, согласно проекту закона, предлагается проведение выборов в первое воскресенье третьей декады октября", - рассказали в пресс-службе.

Законопроект предусматривает, что в стране будет упразднен институт окружных избирательных комиссий, проводящих выборы в районные (городские) кенгаши (советы) народных депутатов, их полномочия перейдут районным (городским) избирательным комиссиям. В соответствии с документом, избирательные комиссии не обязаны будут организовывать встречи кандидатов с избирателями. Кроме того, предлагается сократить срок обжалования решений избирательных комиссий с 10 до 5 дней.

В связи со смертью первого президента Ислама Каримова предыдущие выборы главы Узбекистана были проведены досрочно 4 декабря 2016 года. В них приняли участие кандидаты четырех существующих в республике политических партий. В первом туре с результатом 88,61% победил Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии Узбекистана. Срок полномочий главы государства - 5 лет.-0-