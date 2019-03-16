При атаке ИГ в провинции Хомс погибли не менее четырех мирных жителей

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее четырех мирных жителей погибли при атаке боевиков террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Хомс. Об этом в субботу сообщило агентство SANA , пишет ТАСС.

По его информации, банда ИГ проникла в район Эс-Савана на юго-востоке Сирийской пустыни. Жертвами расправы стали сторонники правительства.

Террористы удерживают в своих руках несколько оазисов к юго-востоку от города Эс-Сухна (70 км от Пальмиры).

Ранее газета Al-Watan сообщала, что армейские спецподразделения готовят операцию по зачистке сектора Сирийской пустыни между Хамимой и Эль-Махаттой, где орудуют вооруженные банды.

Город Эс-Сухна на полпути между Пальмирой и Дейр-эз- Зором был освобожден правительственными войсками в августе 2017 года.-0-