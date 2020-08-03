При атаке на тюрьму в Афганистане погибли 29 человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При нападении на тюрьму в афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 29 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews.

Министерство обороны Афганистана заявило, что атака на тюрьму в городе Джелалабаде длилась более 20 часов. В результате пять нападавших были убиты, а трое задержаны. Сейчас исправительное учреждение находится под контролем афганских Вооруженных Сил.

Нападение началось, когда один из боевиков подорвал заминированный автомобиль у ворот тюрьмы, после этого остальные злоумышленники проникли в исправительное учреждение.

"Талибан" отрицает причастность к нападению. По неподтвержденной информации, ответственность за атаку взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".-0-