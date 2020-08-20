При атаке талибов на северо-востоке Афганистана погибли 14 человек

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талибы атаковали силы общественного восстания в нескольких районах провинции Тахар (северо-восток Афганистана). В результате погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает афганский телеканал TOLONews.

По словам источника телеканала, противостояние талибов и представителей общественных формирований длилось несколько часов. В ходе столкновений ранения получили шесть человек, среди них - двое полицейских.

Представители радикального движения "Талибан" пока никак не прокомментировали инцидент.-0-