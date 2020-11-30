При аварии в Пакистане погибли 13 человек

30 ноября, Исламабад /БЕЛТА - СИНЬХУА/. На востоке Пакистана в провинции Пенджаб утром 30 ноября в результате столкновения пассажирского фургона с автобусом погибли 13 человек, еще 15 пострадали.

По информации полиции, фургон врезался в автобус, который ехал по встречной полосе. Среди причин аварии называется низкая видимость из-за тумана.

После столкновения оба транспортных средства загорелись. Многие пострадавшие доставлены в больницы с травмами и ожогами различной степени тяжести. Большинство из них в критическом состоянии.

Полиция устанавливает причины аварии.-0-