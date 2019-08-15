При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 10 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.
По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Врачи приняли решение о госпитализации всех пострадавших, у восьми из них ссадины, один получил ушиб, у еще одного подозрение на перелом позвоночника.
Всего на борту самолета, который следовал в Симферополь, находились более 230 человек. По данным МЧС России, при взлете у самолета загорелся двигатель, при посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всех пассажиров эвакуировали.
Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета Airbus A321. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства аварийной посадки.-0-
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