При аварийной посадке самолета в Подмосковье пострадали 10 человек

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний", у которого после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь загорелся двигатель, пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По предварительной информации, пострадали 10 человек, среди которых трое детей. Врачи приняли решение о госпитализации всех пострадавших, у восьми из них ссадины, один получил ушиб, у еще одного подозрение на перелом позвоночника.

Всего на борту самолета, который следовал в Симферополь, находились более 230 человек. По данным МЧС России, при взлете у самолета загорелся двигатель, при посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всех пассажиров эвакуировали.

Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета Airbus A321. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства аварийной посадки.-0-