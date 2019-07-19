При эвакуации из аварийного самолета в Шереметьеве пострадали 8 человек

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При эвакуации из самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.

По данным Главного управления МЧС России по Московской области, в 01.03 поступило сообщение, что при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind ("Северный ветер"), следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилотов.

На борту находились 187 человек. Самолет прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей была организована эвакуация пассажиров по надувным трапам. Восемь из них получили ссадины и ушибы, двое госпитализированы. Серьезно пострадавших нет.

Экстренные службы возгорания и задымления на борту не обнаружили, а авиационные службы сообщили, что борт проходил все предполетные процедуры, к его техническому состоянию вопросов не было.

Сообщается, что резервный борт авиакомпании Nordwind вылетел из Москвы в Ереван, его прибытие ожидается в 9.00.-0-